Tosun Paşa filmindeki karakterlerden hangisi Tellioğulları'nın değil, Seferoğulları ailesinin bir üyesidir? 21.12.2019 22:24

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Tosun Paşa" filmindeki karakterlerden hangisi Tellioğulları ailesinin değil, Seferoğulları ailesinin bir üyesidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

"Tosun Paşa" filmindeki karakterlerden hangisi Tellioğulları ailesinin değil, Seferoğulları ailesinin bir üyesidir?

A: Ruhi

B: Lütfü

C: Vehbi

D: Suphi

Doğru cevap: D: Suphi