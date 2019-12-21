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Kim Milyoner Olmak İster'de Aslan Bey ve Kenan İmirzalıoğlu'nun samimi sohbeti...

21.12.2019 23:11

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster'de Aslan Bey ve Kenan İmirzalıoğlu'nun samimi sohbeti dikkat çekti.


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