Penguenlerin doğadaki yaşam alanının en kuzeyindeki nokta neresidir sorusu yarışmacıya yöneltildi. ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı....
Penguenlerin doğadaki yaşam alanının en kuzeyindeki nokta neresidir?23.12.2019 23:33
- Penguenlerin doğadaki yaşam alanının en kuzeyindeki nokta neresidir?
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