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'Mucize anne' Sitare Gebeş Kim Milyoner Olmak İster'de milyonları ağlattı!

'Mucize anne' Sitare Gebeş Kim Milyoner Olmak İster'de milyonları ağlattı!
23.05.2021 22:47
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Kim Milyoner Olmak İster'de 'Mucize anne' Sitare Gebeş'in hikayesi duygusal anlara sahne oldu. Kendisini acıların olgunlaştırdığı kadın olarak tanımlayan Gebeş, "20 yaşında kucağıma bir bebek aldım. 70 binde 1 görülen bir kalp hastalığıyla doğdu. Her an ölebilir, yürüyemez, konuşamaz dediler ama Tuğra 12 yıl boyunca yaşama tutundu" sözleriyle bir annenin evladını yaşatmak için nasıl çaba göstereceğine ışık tuttu.


Kim Milyoner Olmak İster'de 'Mucize anne' Sitare Gebeş'in hikayesi duygusal anlara sahne oldu. Kendisini acıların olgunlaştırdığı kadın olarak tanımlayan Gebeş, "20 yaşında kucağıma bir bebek aldım. 70 binde 1 görülen bir kalp hastalığıyla doğdu. Her an ölebilir, yürüyemez, konuşamaz dediler ama Tuğra 12 yıl boyunca yaşama tutundu" sözleriyle bir annenin evladını yaşatmak için nasıl çaba göstereceğine ışık tuttu.

Kim Milyoner Olmak İster Videoları