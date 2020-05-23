23.05.2020 23:23

Mark Twain'in sindirim ve kabızlık problemini tedavi etmek için ona elektrik veren arkadaşı kimdir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Mark Twain'in sindirim ve kabızlık problemini tedavi etmek için ona elektrik veren arkadaşı kimdir?

A: Thomas Edison

B: Wilhelm Röntgen

C: Graham Bell

D: Nikola Tesla

Doğru cevap: D: Nikola Tesla