Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izleyicisi tarafından ilgiyle takip edildi. Milyoner'in 16 Mayıs 2020 tarihli bölümüne yarışmacıya sorulan ''Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir?'' sorusu damga vurdu. Peki, "Hangisi, Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o sorunun cevabı...
Hangisi, Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir? (16 Mayıs 2020)
17.05.2020 00:54
- Hangisi, Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir? (16 Mayıs 2020)
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