Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde dikkat çeken 'Sabri Sarıoğlu' sorusu

19.05.2020 00:40

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile yine herkesi ekranları başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyicisi ile buluşan yarışmada Sabri Sarıoğlu ile ilgili sorulan "2004'te Villarreal Galatasaray arası UEFA kupası 3. tur rövanş maçında maçında forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun 55 numaralı formasında adı nasıl yazılmıştır?" sorusu dikkat çekti. İşte dikkat çeken sorunun cevabı...