Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Fındıklı, hangi ilin ilçesidir?" sorusu damga vurdu. Rizelilere adeta iç çektiren 60 bin TL'lik soruyu yarışmacı bilemeyince çekildi ve 30 bin lira ödülünü alıp Milyoner'e veda etti.
Fındıklı, hangi ilin ilçesidir? | Kim Milyoner Olmak İster
18.05.2020 23:50
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