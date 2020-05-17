Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye görme engelli Avukat Mustafa Keskin ve can dostu olan köpeği damga vurdu. 11 yaşında kansere yakalanıp görme yetisini kaybettiğini açıklayan Mustafa Keskin, azmi ve başarısıyla birçok kişiye örnek oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL'lik soruya kadar gelen ve 60 bin TL ödül kazanan Mustafa Keskin sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Mustafa Keskin, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de geceye damga vurdu
17.05.2020 00:17
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