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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'e damga vuran "Müslüm Gürses - Affet" sorusu

29.12.2019 01:07

Atv ekranlarında başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 855. yeni bölümünde Müslüm Gürses sürprizi yaşandı. Genç yarışmacıya sorulan "Hangisi, Müslüm Gürses tarafından seslendirilen "Affet" adlı şarkıda geçen ifadelerden biri değildir? sorusu geceye damga vurdu. İşte o anlar...


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