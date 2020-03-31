Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten soru! Haydarinna rinna rinna rinanay diyen biri hangi diziyi izlemiştir?

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında yarışmacıya "Evin koridorunda yürürken "Haydarinna rinna rinna rinanay" diyen biri, az önce muhtemelen hangi diziyi izlemiştir?" sorusu yöneltildi. Deli Yürek dizisinde Yusuf Miroğlu karakterine hayat veren programın sunucusu Kenan İmirzalığlu bu soru karşısında gülümsedi. İşte o anlar...
MİLYONER'DE KENAN İMİRZALIOĞLU'NU GÜLÜMSETEN SORU!
Soru: "Haydarinna rinna rinna rinanay" diyen biri, az önce muhtemelen hangi diziyi izlemiştir?"
A: Ezel
B: Karadayı
C: Deli Yürek
D: Selena
Doğru cevap: C: Deli Yürek
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