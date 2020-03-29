Kim Milyoner Olmak İster'de maraton koşucusu Akın Yeniceli'nin anlattıkları seyircileri gülmekten kırdı geçirdi! 29.03.2020 00:36

Ekranların büyük merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e Uşaklı ultra maraton koşucusu Akın Yeniceli katıldı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisini stüdyoya davet etmesiyle birlikte programa koşarak giren Akın Yeniceli'nin hayat hikayesi geceye damga vurdu. Yeniceli'nin maraton anılarını anlattığı anlar Kenan İmirzalıoğlu'nu ve ekran başındaki izleyenleri kahkahalara boğdu. İşte babasıyla birlikte çiftçilik ve besicilik yaparken yaptığı uzun koşularla keşfedilen ''Koşan Adam'' lakaplı Akın Yeniceli'nın seyircileri gülmekten kırdı geçirdiği o anlar...