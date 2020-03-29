Ekranların büyük merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e Uşaklı ultra maraton koşucusu Akın Yeniceli katıldı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisini stüdyoya davet etmesiyle birlikte programa koşarak giren Akın Yeniceli'nin hayat hikayesi geceye damga vurdu. Yeniceli'nin maraton anılarını anlattığı anlar Kenan İmirzalıoğlu'nu ve ekran başındaki izleyenleri kahkahalara boğdu. İşte babasıyla birlikte çiftçilik ve besicilik yaparken yaptığı uzun koşularla keşfedilen ''Koşan Adam'' lakaplı Akın Yeniceli'nın seyircileri gülmekten kırdı geçirdiği o anlar...
Ekranların büyük merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e Uşaklı ultra maraton koşucusu Akın Yeniceli katıldı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisini stüdyoya davet etmesiyle birlikte programa koşarak giren Akın Yeniceli'nin hayat hikayesi geceye damga vurdu. Yeniceli'nin maraton anılarını anlattığı anlar Kenan İmirzalıoğlu'nu ve ekran başındaki izleyenleri kahkahalara boğdu. Babasıyla çiftçilik ve besicilik yaparken yaptığı uzun koşularla keşfedilen Akın Yeniceli o anları böyle anlattı: 'Antrenör bulununca Uşak'ta, antrenörüm dedi ki, 'Ben seni nasıl koşuyorsun bir göreyim' dedi. 'Ben seni arayıncaya kadar koş. Ben seni arayınca dönersin' dedi. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum Manisa Salihli'ye kadar inivermişim. Hocamı aradım. 'Hocam çok yoruldum, ağzım yüzüm kurudu daha gideyim mi?' dedim. 'Neredesin sen ' dedi. 'Manisa Salihli yazıyor hocam' dedim. 'Ben seni aramayı unuttum geri dön çabuk' dedi. Gece yarısı geri döndüm Kenan abi.' İşte Yeniceli'yle kahkaha dolu anlar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.