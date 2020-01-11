Pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam bir ilk yaşandı. Genç yarışmacı Ümmü Gülsüm yarışmaya damga vurdu. Türkiye’nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster bu kez çok özel bir misafiri ağırladı. Yarışmaya Artvin'den katılan çevre mühendisi Ümmü Gülsüm için formatta değişiklik yapıldı. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir format izlendi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı.
Milyoner'de bir ilk yaşandı! Ümmü Gülsüm Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu11.01.2020 22:34
- Milyoner'de bir ilk yaşandı! Ümmü Gülsüm Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
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