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Asu Maralman, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı!

Asu Maralman, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı!

11.01.2020 22:07

Bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Asu Maralman bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Ünlü sanatçı şarkılarla hatırlanırken, aynı zamanda dizi ve sinema filmlerinde oynamıştı. "Bal Gibi Olur", "Şarkılar Yazdım", "Bağrı Yanık Dostlara" gibi şarkılarıyla hatırlanmaktadır.


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