1971'deki Muhammed Ali Joe Frazier maçında fotoğraf çeken kimdir? Zahide Hanım soruya ne yanıt verdi?

10.05.2020 00:26

1971'deki Muhammed Ali-Joe Frazier maçında ön sıralarda bilet bulmak çok zor olduğu için dergi fotoğrafçısı olarak maçı izleyen ve ring kenarında fotoğraf çeken kimdir? sorusu bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "1971'deki Muhammed Ali-Joe Frazier maçında ön sıralarda bilet bulmak çok zor olduğu için dergi fotoğrafçısı olarak maçı izleyen ve ring kenarında fotoğraf çeken kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 1971'deki Muhammed Ali-Joe Frazier maçında ön sıralarda bilet bulmak çok zor olduğu için dergi fotoğrafçısı olarak maçı izleyen ve ring kenarında fotoğraf çeken kimdir?

A: Frank Sinatra

B: Elvis Presley

C: Marlon Brando

D: Alfred Hitchcock

Doğru cevap: Frank Sinatra