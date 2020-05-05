Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Osmanlılarda kullanılan Usul-ı tahaffuz ifadesinin günümüzdeki karşılığı hangisidir?" sorusu damga vurdu. Peki, Milyoner'de sorulan 'Osmanlı' sorusunun cevabı ne? İşte detaylar...
Usul-ı tahaffuz ifadesinin günümüzdeki karşılığı hangisidir? | Kim Milyoner Olmak İster
05.05.2020 00:58
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