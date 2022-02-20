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"Ebleh buna inanmış" şeklinde biten atasözünün başı nasıldır?

"Ebleh buna inanmış" şeklinde biten atasözünün başı nasıldır?
20.02.2022 20:29

OTOMATİK OYNAT

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Ebleh buna inanmış şeklinde biten atasözünün başı nasıldır? Sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılır oldu. ATV’de Pazar akşamları Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu ile ekrana gelen fenomen yarışmada yine birbirinden ilginç sorular yer aldı. Bilgi dolu yarışma Kim Milyoner Olmak İster’de bugün sorulan sorulan izleyicileri de meraklandırdı ve heyecan dolu anlar yaşandı. Bilgi birikimlerini en iyi şekilde sergilemeye ve para ödüllerini almaya çalışan yarışmacıların verdiği yanıtlar yakından takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster’in artan ödül miktarları da dikkatlerden kaçmıyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünde o çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı...

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