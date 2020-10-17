Hercai'nin 43. bölümünde geceye damga vuran an! Miran vuruldu mu?

Hercai'nin yeni bölümünde gece vakti uçurumun kenarında buluşan Miran ve Aslan arasında kavga çıktı. Aslan, kavga esnasında uçurumdan düşmekte olan Miran'ı yakaladı. Miran silahına davranırken, ikiliyi gören Azize adamına Miran'ı vurmasını emretti. Açılan ateş sonrasında Miran uçurumdan düştü. Hercai dizisi izleyicisinin aklına "Miran mı Aslan mı vuruldu?" sorusu takıldı.

ATV'nin rekortmen dizisi Hercai, herkesi korkutan bir sahne ile son buldu. Azize'nin "Miran'ı vur" emrinden sonra açılan ateşle Miran uçuruma düştü. Peki Miran mı vuruldu, Aslan mı?

MİRAN VURULDU MU?

Miran Aslan'dan gerçekleri anlatmasını ister. Aslan'ın "sana bir şey ispatlamak zorunda değilim" sözleri sonrasında çılgına dönen Miran ile Aslan arasında kavga çıktı.

"Senin ipliğini pazara çıkaracağım" diyen Miran, uçurumdan düşmek üzereyken Aslan tarafından kurtarıldı. Miran'ı tek elinden yakalayan Aslan, ölümle burun buruna geldi. Miran silahına davranırken köprüden onları izleyen Azize yanındaki adamına Miran'ı vurmasını emretti. açılan ateş sonrası Miran uçurumdan düştü.

İzleyicinin sonra bulan Hercai'nin yeni bölümü sonrasında aklındaki tek soru; vurulan kim? oldu.

Vurulan Miran mı, yoksa Aslan mı?