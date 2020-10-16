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Hercai'de geceye damga vuran sahne: Miran, Hazar Bey'in oğlu çıktı

Hercai'de geceye damga vuran sahne: Miran, Hazar Bey'in oğlu çıktı
16.10.2020 22:51

Hercai'nin yeni bölümünde Hazar Bey'in gerçekleri öğrendiği sahne geceye damgasını vurdu. Ortaya çıkan mektupla Miran'ın kendi oğlu olduğunu öğrenen Hazar Bey, dizide Ayla'ya hesap sordu.


Hercai Videoları