Hercai'nin yeni bölümünde Hazar Bey'in gerçekleri öğrendiği sahne geceye damgasını vurdu. Ortaya çıkan mektupla Miran'ın kendi oğlu olduğunu öğrenen Hazar Bey, dizide Ayla'ya hesap sordu.
Hercai'de geceye damga vuran sahne: Miran, Hazar Bey'in oğlu çıktı
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