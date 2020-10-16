Hercai'nin yeni bölümünde çok konuşulan sahne: Hazar Bey, Reyyan'ın hamile olduğunu açıkladı

Hercai'nin yeni bölümde izleyiciler tarafından çok konuşulan bir diğer sahne de Hazar Bey'in Reyyan'ın hamile olduğunu açıkladığı sahne oldu. Hazar Bey, Reyyan ile Miran'ın aslında boşanmadığını bu kararın Reyyan'ın hamile olduğu için alındığını söyledi.