Hercai'nin yeni bölümüne damga vuran sahne: Miran sırrın peşinde

ATV ekranlarında yayınlanan, cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai, 43. yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Hercai'inin yayınlanan son bölümünde 'Reyyan' karakterine hayat veren Ebru Şahin ve 'Miran' rolünü canlandıran Akın Akınözü arasında geçen o sahne ise izleyici tarafından çok konuşuldu. İşte Miran'ın peşine düştüğü sır ve Hercai'deki çok konuşulan o sahne...