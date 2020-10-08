Hercai 42. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Seninleyim, sen de benimlesin!

Hercai 42. yeni bölüm 2. fragmanı, "Seninleyim, sen de benimlesin!" başlığıyla dikkat çekti. Yeni bölümde Azize ise Aslan’ın duvarındaki Reyyan’ın fotoğraflarını görünce Aslan’ı da bu sevda uğruna kaybetmemek adına Midyat’tan gitmesi için ona reddedemeyeceği bir teklif sunacak. İşte Hercai 42. bölüm 2. fragmanı...

HERCAİ 42. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Azize'nin uğruna yıllarını harcadığı intikamın asıl sebebini öğrenip daha fazla kimse zarar görmeden bu intikamı bitirmek isteyen Reyyan ve Miran yalandan bir ayrılık oyunu oynamaya karar vermişlerdir. Bu ayrılık aralarındaki özlem ve tutkuyu had safhaya çıkarırken Aslan'ın yan evde bilerek bıraktığı çakmağı bulan Miran'ın kıskançlığı ortalığı fena karıştırır. Reyyan'ın hamile olduğunu zanneden Hazar onu ve bebeğini olaylardan uzak tutmak için onları Zehra'nın yanına götürmeye karar verir. Bunu duyan Miran ise uzakları yakın etmenin yollarını arar ve Reyyan'ın gitmesine fırsat vermeden Zehra'yı ona getirir. Fakat Miran'ın bu hamlesi hiç beklenmedik olaylara sebep olacaktır. Aslan'ı bir türlü gönderemeyen Azize ise Aslan'ın duvarındaki Reyyan'ın fotoğraflarını görünce şok olur ve gönlünü Reyyan'a kaptıran Aslan'ı da bu sevda uğruna kaybetmemek adına Midyat'tan gitmesi için ona reddedemeyeceği bir teklif sunar.