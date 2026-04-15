Mersin'de lise öğrencisi okulda silahla yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Tarsus Fatih Anadolu Lisesi'nde bugün öğle saatlerinde büyük bir hareketlilik yaşandı. 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen M.M.A.'nın okula ateşli silahla geldiği tespit edildi. Durumun fark edilmesi üzerine okul yönetimi ve görevli okul polisi, herhangi bir tehlikeli durum veya saldırı girişimi oluşmadan hızlıca müdahale etti.

Silaha El Konuldu, Öğrenci Gözaltında

Yapılan müdahale neticesinde öğrencideki tabanca güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı. Silahına el konulan M.M.A., okul polisleri tarafından gözetim altına alınarak ifadesi alınmak üzere Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Silahın Amacı Araştırılıyor

Mersin'de ikamet ettiği öğrenilen son sınıf öğrencisinin, yasaklı ve tehlikeli olan bu materyali okula hangi amaçla getirdiği henüz netlik kazanmadı. Emniyet birimleri, öğrencinin bağlantılarını ve silahın kime ait olduğunu belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

Veliler Arasında Endişe

Olayın okul içinde duyulmasıyla birlikte öğrenci ve veliler arasında kısa süreli panik yaşandı. Güvenlik güçleri okul çevresinde önlemleri artırırken, son dönemde artan okulda şiddet ve bireysel silahlanma vakaları nedeniyle eğitim kurumlarındaki denetimlerin sıkılaştırılması talebi bir kez daha gündeme geldi.