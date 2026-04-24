Babalık izni 10 gün oldu mu? Özel sektörde babalık izni kaç gün? İşte Meclis'ten geçen yeni yasa! (2026)

Özel Sektör ve Kamu Eşitlendi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile çalışma hayatında devrim niteliğinde kararlar alındı. En dikkat çeken maddelerden biri olan babalık izni düzenlemesiyle, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olan özel sektör çalışanlarının daha önce 5 gün olan babalık izni süresi, memurların hakkı olan 10 güne çıkarılarak eşitlendi.

Maaş Kesintisi Yaşanmayacak

Yeni yasaya göre, eşi doğum yapan her özel sektör çalışanı bu 10 günlük yasal izin hakkını herhangi bir ücret kesintisi yaşamadan kullanabilecek. İzin süresince işçinin yasal hakları korunacak ve bu süre çalışılmış gibi sayılacak.

Yeni ve Eski İzin Süreleri Karşılaştırması

Kategori Eski İzin Süresi Yeni İzin Süresi (2026) Babalık İzni (Özel Sektör) 5 Gün 10 Gün Babalık İzni (Memur) 10 Gün 10 Gün Annelik İzni (Toplam) 16 Hafta 24 Hafta

Anneler İçin "24 Hafta" Resmen Yasalaştı

Paketin en büyük ayağını oluşturan annelik izni düzenlemesi de netlik kazandı. Hem kamu hem de özel sektördeki tüm anneleri kapsayan düzenleme ile:

Doğum Öncesi: 8 hafta olan izin süresi korundu.

Doğum Sonrası: 8 hafta olan izin süresi 16 haftaya çıkarıldı.

Toplam: Çalışan anneler toplamda 24 hafta (6 ay) ücretli doğum izni hakkına sahip oldu.

Düzenleme Kimleri Kapsıyor?

Kabul edilen yasa teklifi; 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi işçileri, devlet memurlarını ve sözleşmeli personeli kapsıyor. Bu kapsamda, eşi doğum yapan özel sektör çalışanları, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 10 günlük babalık izni hakkını kullanmaya başlayabilecek.