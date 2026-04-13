Amasya'nın Kurşunlu Mahallesi'nde ikamet eden 64 yaşındaki Mehmet Ali Zeren ve 39 yaşındaki oğlu Alper Zeren'den bir süredir haber alamayan yakınları, endişe üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye ivedilikle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin eve girmesiyle birlikte baba ve oğlun hareketsiz bedeniyle karşılaşıldı.

Karbonmonoksit Gazı Hayattan kopardı

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, baba Mehmet Ali Zeren ile oğlu Alper Zeren'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi. Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından cenazeler, gerekli işlemler için hastane morguna nakledildi.

Aynı Evde 9 Yıl Arayla Gelen Benzer Kader

Yaşanan trajedi, Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Muhammed Aca'nın açıklamalarıyla daha da sarsıcı bir boyut kazandı. Muhtar Aca, aynı adreste 2015 yılında da aynı aileden iki kişinin yine soba sızıntısı nedeniyle karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini hatırlattı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.