Kripto milyarderi “Balina James” İstanbul’da yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekle suçlanan Richard James Schueler, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. “Balina James” lakaplı Schueler’in kaldığı adreste milyonlarca dolar değerinde lüks saatler, 4 milyon dolar nakit para, ziynet eşyaları, silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber