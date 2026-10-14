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Kripto milyarderi “Balina James” İstanbul’da yakalandı

Kripto milyarderi “Balina James” İstanbul’da yakalandı

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INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekle suçlanan Richard James Schueler, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. “Balina James” lakaplı Schueler’in kaldığı adreste milyonlarca dolar değerinde lüks saatler, 4 milyon dolar nakit para, ziynet eşyaları, silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

MİTten ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan milyarder kriptocu Balina James İstanbulda yakalandı
MİT'ten ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan milyarder kriptocu 'Balina James' İstanbul'da yakalandı
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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