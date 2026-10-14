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FETÖ ve DEAŞ’a 4 ayrı operasyon: 33 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ ve DEAŞ’a 4 ayrı operasyon: 33 şüpheli gözaltına alındı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DEAŞ’a yönelik İzmir, Eskişehir ve Ağrı Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde düzenlenen dört ayrı operasyonda 35 şüpheliden 33’ünün gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmalarda FETÖ’nün yurt dışı finans bağlantıları, şirketler üzerinden yapılan para transferleri ve güncel yapılanmasına ilişkin bulgular incelenirken, Eskişehir’de ABD’deki FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden gıda ürünleri karşılığında para transferleri yapıldığı belirlendi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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