Meclis'te siyah bantlı Halk TV protestosu! Yeni Parti vekilleri ağızlarını ve gözlerini bantladı
Yeni Parti milletvekilleri, Halk TV'ye kayyum atanmasına TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ağızlarına ve gözlerine siyah bant takarak tepki gösterdi. Protestonun ardından hakkında ihale yolsuzluğu ve rüşvet iddiaları bulunan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İBB davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu savunurken, Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kanala yönelik operasyonun siyasi olduğunu ileri sürdü.
Samet Baş Takvim.com.tr Haber