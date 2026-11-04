Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 14:18

CHP'den istifa ederek Arnavutköy Belediye Meclisi'nde bağımsız üye olan Ayhan Örs, meclisin kasım ayı birinci oturumunda imam hatip okulları ve bu okullarda eğitim gören öğrenciler hakkında konuştu. Örs, okullar için "Keşke hiçbiri açılmasaydı" derken öğrencilerle ilgili ifadeleri de diğer meclis üyelerinin tepkisini çekti.