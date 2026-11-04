Eski CHP'li Ayhan Örs'ten imam hatip çıkışı: “Keşke hiçbiri açılmasaydı”
CHP'den istifa ederek Arnavutköy Belediye Meclisi'nde bağımsız üye olan Ayhan Örs, imam hatip okulları için “Keşke hiçbiri açılmasaydı” dedi. Örs'ün öğrenciler hakkındaki ifadeleri de diğer meclis üyelerinin tepkisini çekti.
CHP'den istifa ederek Arnavutköy Belediye Meclisi'nde bağımsız üye olan Ayhan Örs, meclisin kasım ayı birinci oturumunda imam hatip okulları ve bu okullarda eğitim gören öğrenciler hakkında konuştu. Örs, okullar için "Keşke hiçbiri açılmasaydı" derken öğrencilerle ilgili ifadeleri de diğer meclis üyelerinin tepkisini çekti.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber