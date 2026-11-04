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ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman Abdul El-Sayed oldu: Michigan'da tarihi zafer

ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman Abdul El-Sayed oldu: Michigan'da tarihi zafer

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Demokrat aday Abdul El-Sayed, Michigan'daki Senato yarışında Cumhuriyetçi Mike Rogers'ı yenerek ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman oldu. Demokratlar da ara seçimlerde hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etti.

Abdul El-Sayed, 2026 ABD ara seçimlerinde Michigan'daki Senato yarışını Cumhuriyetçi Mike Rogers'a karşı kazanarak ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman oldu. Mısır kökenli 42 yaşındaki doktor ve eski sağlık yöneticisi, kampanyasında sağlık hizmetleri, sendikal haklar ve ABD'nin İsrail'e askeri desteğinin sona erdirilmesi gibi konuları öne çıkardı.

El-Sayed, zafer konuşmasında "Bu gece inşallahı Elhamdülillah'a çevireceğiz" dedi. Demokratlar da seçimlerde hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etti. El-Sayed'in Kongre'deki görevi 3 Ocak 2027'de başlayacak.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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