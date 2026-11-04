Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 15:13

Abdul El-Sayed, 2026 ABD ara seçimlerinde Michigan'daki Senato yarışını Cumhuriyetçi Mike Rogers'a karşı kazanarak ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman oldu. Mısır kökenli 42 yaşındaki doktor ve eski sağlık yöneticisi, kampanyasında sağlık hizmetleri, sendikal haklar ve ABD'nin İsrail'e askeri desteğinin sona erdirilmesi gibi konuları öne çıkardı.

El-Sayed, zafer konuşmasında "Bu gece inşallahı Elhamdülillah'a çevireceğiz" dedi. Demokratlar da seçimlerde hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etti. El-Sayed'in Kongre'deki görevi 3 Ocak 2027'de başlayacak.