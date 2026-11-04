Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 14:28 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 14:56

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan Haramidere-Sanayi Metrobüs Durağı'nda, yolcu alan metrobüse durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi; itfaiye ve polis ekiplerinin de bölgeye geldiği bildirildi.

Kazanın ayrıntılarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.