Haramidere-Sanayi Metrobüs Durağı'nda kaza: İki metrobüs çarpıştı, 6 yaralı
İstanbul Esenyurt'taki Haramidere-Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse arkadan başka bir metrobüs çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan Haramidere-Sanayi Metrobüs Durağı'nda, yolcu alan metrobüse durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi; itfaiye ve polis ekiplerinin de bölgeye geldiği bildirildi.
Kazanın ayrıntılarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber