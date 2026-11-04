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Haramidere-Sanayi Metrobüs Durağı'nda kaza: İki metrobüs çarpıştı, 6 yaralı

Haramidere-Sanayi Metrobüs Durağı'nda kaza: İki metrobüs çarpıştı, 6 yaralı

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İstanbul Esenyurt'taki Haramidere-Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse arkadan başka bir metrobüs çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan Haramidere-Sanayi Metrobüs Durağı'nda, yolcu alan metrobüse durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi; itfaiye ve polis ekiplerinin de bölgeye geldiği bildirildi.

Kazanın ayrıntılarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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