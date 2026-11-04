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Güneşin Doğduğu Yer 8. bölüm 1. fragmanı yayınlandı: Kenan ve Ceyhun karşı karşıya

Güneşin Doğduğu Yer 8. bölüm 1. fragmanı yayınlandı: Kenan ve Ceyhun karşı karşıya

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Ekranların sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, heyecan dolu bir bölümle daha atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanan 8. bölüm 1. fragmanında; Kenan’ın Leyla’yı kaçırması üzerine Ceyhun’un sınır tanımayan hamleleri Kozan ailesini endişelendirirken, Teneke Mahallesi’nde hayat Leyla için giderek zorlaşıyor. Soluk kesen yeni bölüm, perşembe akşamı atv’de ekrana gelecek.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Fragman

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