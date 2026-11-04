Güneşin Doğduğu Yer 8. bölüm 1. fragmanı yayınlandı: Kenan ve Ceyhun karşı karşıya
Ekranların sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, heyecan dolu bir bölümle daha atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanan 8. bölüm 1. fragmanında; Kenan’ın Leyla’yı kaçırması üzerine Ceyhun’un sınır tanımayan hamleleri Kozan ailesini endişelendirirken, Teneke Mahallesi’nde hayat Leyla için giderek zorlaşıyor. Soluk kesen yeni bölüm, perşembe akşamı atv’de ekrana gelecek.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Fragman