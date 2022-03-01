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Zırhlı araçla kapı açıldı! Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu

Zırhlı araçla kapı açıldı! Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu
01.03.2022 09:41

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Adana’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir şüphelinin evinin güçlendirilmiş kapısı koçbaşıyla kırılamayınca zırhlı araç yardımıyla açıldı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan adrese gelen TEM ve Özel Harekat ekipleri, şüphelinin evine girmek için koçbaşıyla kapıyı kırmak istedi.



Kapı arkadan güçlendirildiği için ekipler levye ile açmaya çalıştılar, ardından balyoz ile kapıya vurdular. Kapı daha sonra zırhlı araç yardımıyla açıldı. İçeri giren Özel Harekat timi söz konusu şüpheliye kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.



Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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