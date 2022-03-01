SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! 3. Dünya Savaşı çıkar mı? NATO yanıt verir mi? Türkiye'nin 34 şehidi vurgusu... Abdullah Ağar değerlendirdi

A Haber ekranlarında Rusya Ukrayna savaşındaki son durumu değerlendiren Abdullah Ağar'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"3. DÜNYA SAVAŞI İÇİN BAHANE OLABİLİR"

Bu savaştan önce NATO'nun beyin ölümünü konuşuyorduk. 2. Dünya Savaşı da böyle bir gerekçeyle çıktı. Almanlar, Polonya'dan bir geçiti istedi, vermediler savaş çıktı. Bu tür hassas alanlar savaş için bahane olabilir.

"HİÇ BU KADAR HİLE GÖRMEDİM"

Bu savaşa kadar hiç bu kadar maskirovka(hile) görmedim. Kendi hasımlarının zihinlerine sızmaya çalıştılar. Bunu Putin de Biden da yaptı. Zelenskiy tiyatroculuğunu bu alanda çok iyi yapıyor.

"UKRAYNA'NIN NATO'YA GİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Ukrayna'nın NATO'ya girmesi mümkün değil. NATO'ya giremeyecek bir ülke üzerinden NATO'ya girecek diye savaş çıkardılar. Savaşı neden çıkarttılar?

"UKRAYNA KALIRSA BİRİLERİNE HİZMET ETMESİ İÇİN OPERASYON ÇEKECEKLER"

Ukrayna'nın masum insanlarının mücadelesine saygı duyuyorum. Onlar varoluş mücadelesi veriyor ama kendilerini yönetenlerin bağlantıları son derece önemli. O bağımsızlık mücadelesi eğer bir bilinçle taçlanmazsa bağımsızlıkları süslü bir şekilde almayı deneyecekler. Ukrayna diye bir ülke kalırsa bu devlet, birilerine hizmet etsin diye bize çektikleri gibi onlara da operasyon çekecekler.

"İŞGALİN NEDENİ ZELENSKİY'DİR 34 ŞEHİDİMİZİ İSTİSMAR ETMEYE ÇALIŞTI"

Bugün Ukrayna'nın işgal altında kalma nedeni Zelenskiy'dir. Zelenskiy, 2 gün önce bizim 34 şehidimizin yıl dönümünde neden istismar etmeye çalıştı? Neden '34 şehidin intikamu Ukrayna'da alındı?' dendi. Neden Türkiye ile Rusya bunun üzerinden tekrar düşmanlaştırılmaya çalışılıyor. Biz 34 askerimizi kimin şehit ettiğini de çok iyi biliyoruz. Bunda kimin parmağı olduğunu da çok iyi biliyoruz. Buna özgü geliştirdiğimiz bir mücadele ve işbirliği konsepti var. Başkaları bunu yönlendirmeye kalktığı zaman çok ciddi sorun var demektir.

"SİHA'LAR ÜZERİNDEN RUSLARI ETKİLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Biz uluslararası hukuk çerçevesinde Ukrayna'ya SİHA sattık. Bu SİHA'ları kullanıyor, etkili de oluyor ama birilerinin bunu durmadan köpürtmesi Rus kamuoyunu etkilemesi. "