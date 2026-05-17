Park halindeki onlarca aracın aynasını kırıp kaçtı | VİDEO

Rahat Tavırlarla Zarar Verip Uzaklaştı

Gözü dönmüş saldırgan, sokak boyunca hiçbir şeye aldırış etmeden ilerleyerek önüne gelen otomobillerin dikiz aynalarını tekmelerle ve yumruklarla kırdı. Araçların camlarına da sert cisimlerle vurarak maddi hasar veren şahıs, adeta bir yıkım gerçekleştirerek rahat tavırlarla bölgeden uzaklaştı. Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen ve aynalarının kırık, camlarının hasarlı olduğunu gören araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı. Mağdur vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

O Anlar Güvenlik Kamerasında

Meydana gelen vandallık, sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; şüphelinin sanki kendi malıymış gibi rahatça araçların arasına girdiği, otomobillerin aynalarını kırarak ilerlediği ve çevreye aldırmadan maddi hasar verdiği anlar net bir şekilde görüldü.

Olay yerine intikal eden asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri, zarar gören araçlar üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Çevredeki tüm güvenlik kameralarını mercek altına alan polis ekipleri, emniyet binasının burnunun dibinde bu cesareti gösteren şahsın kimliğini tespit etmek ve kıskıvrak yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.