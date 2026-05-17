Narkotikte rekor tutuklama: 279 kişi cezaevine gönderildi!

4 Aylık Amansız Takip Şebekeyi Deşifre Etti

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu şebekesi adım adım izlendi. Yaklaşık 4 ay boyunca süren teknik, fiziki ve analitik çalışmalar neticesinde, mahalle aralarında ve sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan torbacıların örgütsel yapıları, hiyerarşik irtibatları ve suç faaliyetleri tüm çıplaklığıyla deşifre edildi.

2 Bin 670 Personelle Eş Zamanlı Şafak Baskını

Delillerin toplanmasının ardından 14 Mayıs'ta düğmeye basıldı. Diyarbakır merkezli olmak üzere aralarında Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa gibi metropollerin de yer aldığı 23 ilde, önceden tespit edilen 302 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği, 2 bin 670 personelin katılımıyla gerçekleştirilen dev operasyonda, uyuşturucu ağının merkezindeki 322 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyede Rekor Tutuklama: 279 Zehir Taciri Demir Parmaklıklar Ardında

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki yoğun çapraz sorguları ve işlemleri tamamlanan 322 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gün boyu süren mahkeme işlemlerinin ardından şüphelilerden 279'u "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 27'si hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 16 kişi ise serbest bırakıldı.