Park halindeki tur otobüsü alev alev yandı!

Türkiye'nin dört bir yanından gelen inanç turlarının odak noktası olan Eyüpnebi Türbesi yakınlarında park halindeki otobüs küle döndü. Çevredeki onlarca araca sıçramadan söndürülen yangın sonrası bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Eyüp Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bünyesinde Hazreti Eyüp Türbesi ile Hazreti Rahime ve Hazreti İlyas makamlarını barındıran kutsal mekanı ziyaret etmek amacıyla Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda vatandaş bölgede büyük bir yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların ibadetlerini ve ziyaretlerini gerçekleştirdiği esnada, park alanında bulunan ve ziyaretçileri taşıyan bir tur otobüsünün motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Saniyeler İçinde Alev Topuna Döndü

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle otobüsün tamamını sardı. Otobüsten yükselen dev alevleri ve dumanları gören kutsal mekan ziyaretçileri büyük bir korku ve panik yaşadı. Vatandaşların durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ve jandarma sevk edildi.

Hızlı Müdahale Facianın Önünü Kesti

Yangın esnasında otobüsün park edildiği alanda çok sayıda diğer tur otobüsü, binek araç ve binlerce yayanın olması paniğin dozunu artırdı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevlerin diğer araçlara ve türbe çevresindeki yapılara sıçramaması için yoğun bir çaba sarf etti. Ekiplerin köpüklü ve tazyikli suyla yaptığı koordineli müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük Teselli: Otobüs Boştu

Yangın başladığı sırada yolcuların türbe ve makam ziyaretinde olması, otobüsün içerisinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir can kaybının önüne geçti. Tamamen yanarak demir yığınına dönen tur otobüsü kullanılamaz hale gelirken, jandarma ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.

Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

