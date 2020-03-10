Yunanistan'dan insanlık dışı hareket! Sınıra jiletli tuzak! | Video 10.03.2020 18:29

Türkiye, İdlib'deki kalleş saldırının ardından Avrupa sınırlarını mültecilere açmıştı. Akın akın Yunanistan sınırına giden mülteciler, Yunan askerlerin insanlık dışı muamelesi ile karşı karşıya kaldı. Plastik mermiden biber gazına kadar birçok silahı kullanan Yunan askerleri bu sefer de sınıra jiletli tel çekerken görüldü.

Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen göçmenlerin Edirne'ye akınları devam ederken, yoğunluk Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor.

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı'nı kapatan Yunanistan, bölgede bekleyen göçmenlere de sert müdahalelerde bulunuyor.

Göçmenler, Yunanistan'da geçiş yapmak için sık sık Meriç Nehri'ni kullanıyor.



Sınırda güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkaran Yunanistan, bugün Edirne'nin Doyran köye yakınlarında Meriç Nehri'nin kıyısına jiletli dikenli tel çekmeye başladı.