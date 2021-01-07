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Yunanistan masum insanları ölüme itiyor Avrupa seyrediyor! Görüntüler ortaya çıktı

Yunanistan masum insanları ölüme itiyor Avrupa seyrediyor! Görüntüler ortaya çıktı
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Yunan Sahil Güvenlik botlarının düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türk karasularına itmesi üzerine Bakan Soylu, sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir video paylaştı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor" dedi.

Yunan Sahil Güvenlik botlarının düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türk karasularına itmesi üzerine Bakan Soylu, sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir video paylaştı. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor. Her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan Frontex'i ve European Parliament'i kınıyoruz" ifadelerini kullanarak Yunan Parlamento Üyesi Notis Mitarachi de etiketledi.

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