Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Kanlı baskın sonrası flaş açıklama: ABD büyük bir darbe aldı!

SON DAKİKA: Kanlı baskın sonrası flaş açıklama: ABD büyük bir darbe aldı!

SON DAKİKA: Kanlı baskın sonrası flaş açıklama: ABD büyük bir darbe aldı!
07.01.2021 12:39
Ana Sayfa 00:47
Türkiye'nin açıklaması CNN...
Ana Sayfa 00:59
NBC News spikeri Türkiye'nin...
Ana Sayfa 00:54
Çöp poşetindeki cansız...
Ana Sayfa 01:20
Kontrolden çıktı şarampole...
Ana Sayfa 00:25
İşte yağmanın videosu
Ana Sayfa 16:20
ABD neden karıştı?
Ana Sayfa 09:15
Başbuğ'un skandal sözlerine...
Ana Sayfa 21:53
"FETÖ'nün Arnavutlukla...
Ana Sayfa 01:08
ABD'de kaos!
Ana Sayfa 09:28
Bilim Kurulu üyesinden flaş...
Ana Sayfa 00:18
Trump pes etmiyor!
Ana Sayfa 00:45
72 yaşındaki adam ilişkiye...

Son dakika haberi... ABD kongresi tam 207 yıl sonra kanlı bir işgale sahne oldu. ABD'de başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği kongre oturumu, başkent Washington'ı karıştırdı. Trump destekçileri polis barikatını aşarak kongre binasını bastı. Polisle, göstericiler karşı karşıya geldi. Baskını önleyemeyen polis silah kullandı. Açılan ateşte 4 kişi hayatını kaybetti. Başkent Washington'da 15 günlük acil durum ilan edildi. Ulusal muhafızlar da Washington sokaklarına indi. Peki ABD'de neler oluyor? Yaşananlar ne anlama geliyor? Bu süreçten sonra neler yaşanacak? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Selcen İmer ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talha Köse A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.


Son dakika haberi... ABD kongresi tam 207 yıl sonra kanlı bir işgale sahne oldu. ABD'de başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği kongre oturumu, başkent Washington'ı karıştırdı. Trump destekçileri polis barikatını aşarak kongre binasını bastı. Polisle, göstericiler karşı karşıya geldi. Baskını önleyemeyen polis silah kullandı. Açılan ateşte 4 kişi hayatını kaybetti. Başkent Washington'da 15 günlük acil durum ilan edildi. Ulusal muhafızlar da Washington sokaklarına indi. Peki ABD'de neler oluyor? Yaşananlar ne anlama geliyor? Bu süreçten sonra neler yaşanacak? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Selcen İmer ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talha Köse A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Haber Videoları