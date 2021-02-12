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Yunan sunucu Türkiye'nin uzay programına dil uzatırken komik duruma düştü!

Yunan sunucu Türkiye'nin uzay programına dil uzatırken komik duruma düştü!
12.02.2021 13:48
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Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin uzay programını açıklaması ve 2023'te Ay'a sert iniş yapma hedefini koyması, Yunan basınında rahatsızlık yarattı. Yunan MEGA TV'de Nikos Evangelatos'un sunduğu programda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizler değerlendirildi. Sunucu Evangelatos, uzay programına ilişkin kendince dalga geçtiğini sanarak, "Aklıma gelen ilk yumuşak düşünceyi söyleyeceğim. Türkiye Ay'a, onu fethetmek için gidecek ilk ülke olacak, bilimsel keşif için değil" ifadelerini kullandı.


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