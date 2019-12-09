‘Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi’ iddiası yalan çıktı! 09.12.2019 10:28

Yunan savaş uçağının Türk savaş gemisine kilitlendiği iddia edilmişti ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Askeri kaynaklara göre iddianın kesinlikle doğru olmadığı söz konusu paylaşımın da Yunan tarafının ‘algı operasyonu’ olarak değerlendirildiği belirtildi. Yunan pilotun çirkin iddialarına kaynak olarak paylaştığı görüntülerin de internet sitelerinde 2018 yılında yayınlandığı ortaya çıktı.

Ege Denizi üzerinde Yunan savaş uçağının denizde kendi halinde seyreden Türk savaş gemisine kilitlendiği iddiası ile ilgili gerçek ortaya çıktı.



Askeri kaynaklara göre iddianın kesinlikle doğru olmadığı söz konusu paylaşımın da Yunan tarafının 'algı operasyonu' olarak değerlendirildiği belirtildi. Türk askeri kaynakları, bu görüntülerin kendi gemileriyle eğitim yaparken çekilmiş olduğunu, görüntülerin de teknik olarak 'kilitlenme' veya 'harp' modu değil 'eğitim' modunu gösterdiğini açıkladı. Kaynaklar, görüntülerin Kasım ayı ortalarında çekildiğini, 'kilitleme' değil, head up displayde 'görüntü sergilemesi' olduğunu ve mesafenin 25 mil civarında olabileceğini değerlendirdi.

Kaynaklar pilot kokpitinde bulunan bu görüntünün Yunan basınına verilmesini dikkat çekici buldu.

Bu görüntü disiplin ve kontrol zayıflığı olarak nitelendirildi.



YUNAN GAZETECİNİN İDDİASI YALAN ÇIKTI!

Olay Yunan pilotun Türk savaş gemisine kilitlendiği görüntüleri bir gazeteci aracılığıyla sosyal medyadan paylaşmasıyla duyulmuştu. Yunan gazeteci, Fransız yapımı Mirage 2000 model bir savaş uçağıyla Türk gemisinin üzerinden uçarak onu taciz eden Yunan pilotun gemiyi bombalamak üzere kilitlendiği anları paylaştığını iddia etmişti. Yunan savaş pilotu, yaptığı paylaşımda ''Türkler bu dilden anlar'' şeklinde çirkin ifadeler kullanmıştı.

Yunanistan bugüne kadar daima Türkiye'yi kaba güç kullanmakla ve tehdit etmekle eleştirirdi.

Şimdi tam bu söylemlerin aksi bir durumla karşı karşıyayız. Böylesine bir fotoğrafın yani savaş uçağı kokpitindeki gemiye kilitlenme gösterge panosunun resminin yayınlanması skandal ve son derece sorumsuz bir gelişmedir. Cehalet ve sorumsuzluk örneğidir.

Öncelikle dünyanın tüm donanmalarında savaş uçağının bir savaş gemisine silah kullanmak üzere kilitleme yapması düşmanca harekete girer. Hemen hemen tüm hükümetler siyasi tansiyon seviyesine göre böyle bir durumda birlik komutanlarına önceden verilen angajman tedbiri ile kendini savunma hakkı verir. Bu hakkı kullanan bir komutan yargılanmaz.

'YETKİ VERİLMİŞ İSE DAHA BÜYÜK BİR SKANDALDIR'

Yunanistan Hükümeti eğer pilotlarına bugünün barış koşullarında Türk savaş gemisine silahla kilitlenme yetkisi vermiş ise pilotlarına Türkiye ile bir çatışmayı başlatma yetkisi vermiş demektir ki, daha büyük bir skandaldır.

NATO üyesi bir ülke savaş gemisine yönelik olması ise, Türkiye'ye gerek ikili ilişkiler gerek NATO nezdinde en üst seviyede konuyu gündeme getirme hakkı verir.

Diğer yandan pilot kendi iradesi ile yani emir dışı olarak bu işlemi yaptı ise derhal hukuki süreç başlatılmalıdır. Bu bir bilgisayar oyunu değildir. İki ülke arasında savaş çıkarma potansiyeli olan ciddi bir suçtur. Normal şartlar altında görevinden alınıp yargılanması gerekir. Zira kendi kendine suçunu itiraf etmiş ve delillendirmiştir.





Tekrar edeyim. Bu fotoğraf eğer başka bir tatbikattan çekilmiş ve algıya yönelik kullanılmış ise bir Yunanlı pilotun görevi ile ilgili fotoğrafı sosyal medyaya koyması işlemidir ki derin bir disiplinsizlik örneğidir.



YUNAN PİLOTUN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜ 2018'DE YAYINLANMIŞ!

Hürriyet'in haberine göre Yunan pilotun çirkin iddialarına kaynak olarak paylaştığı görüntülerin de internet sitelerinde 2018 yılında yayınlandığı ortaya çıktı.