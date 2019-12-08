Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 09.12.2019 00:11
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 00:11

Yunan savaş pilotundan skandal paylaşım! Türk gemisini hedefe kilitledi

'nin Doğu ve Ege Denizi'ndeki art arda yaptığı hamleler ile gösterdiği kararlı duruş Rum Yönetimi ve 'ı çıldırtmaya devam ediyor. Tüm gelişmeler sonrası Türkiye'nin dik duruşu karşısında aciz duruma düşen Yunanistan'dan bir skandal hamle daha geldi. isimli Yunan savaş pilotu, hesabı Twitter'dan skandal bir paylaşım yaptı.

Savaş pilotundan skandal paylaşım

Gerginliği her geçen gün artırmaya çalışan hadsizlikte sınır tanımamaya devam ediyor.

Yunanistan'ın savaş pilotu , 'nin savaş gemisini hedefe kilitleyerek skandal bir olaya imza attı. Nikitas, Türk gemisinin hedef alındığı kokpit görüntüsünü hesabından paylaştı.



YUNAN PİLOT: TÜRKLER BU DİLDEN ANLAR
Savaş pilotu Nikitas, Haber7'nin haberine göre yaptığı paylaşımda ''Türkler bu dilden anlar'' şeklinde ifadeler kullanarak ne derecede aciz bir duruma düştüklerini resmen gözler önüne serdi.



İSRAİL İLE MISIR BİRBİRİNE DÜŞTÜ
Türkiye'nin 'de ile yaptığı anlaşmayla , ile mutabakatta kayıp yaşayınca 12. parselden pay istedi.

Telaşlanan GKRY yüzde 10 pay verdi. Mısır'da ise darbeci Sisi, GKRY-İsrail işgaline göz yumdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriYunan savaş pilotundan skandal paylaşım! Türk gemisini hedefe kilitledi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri