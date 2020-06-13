Yunan istihbaratçı Savas Kalenderidis'in Türkiye itirafı ülkesini karıştırdı! "Türkiye güçlenirken biz izledik"

13.06.2020 19:47

Yunan istihbaratçı Savas Kalenderidis, ülkesindeki bir kanalın canlı yayınında Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın başarıları hakkında itiraflarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Türk ekonomisini güçlendirdiğini belirten Savas Kalenderidis, "GSMH'sini üçe katladı. Savunmasını güçlendirdi. Bunları yaparken Yunanistan ve Kıbrıs uykuya dalmıştı. Temelde silahlanma programlarını ihmal ettik." şeklinde konuştu. Kalenderidis, "Türkiye Doğu Akdeniz'de ve Ege'de güçlenirken, biz izledik" ifadelerini kullandı.

Yunan istihbaratçı Savas Kalenderidis, ülkesindeki bir kanalın canlı yayınında Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın başarıları hakkında itiraflarda bulundu.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki son gelişmeleri değerlendiren Yunanistan'ın eski istihbaratçısı olarak bilinen Savas Kalenderidis, "Şimdi hoş olmayan bir durumdayız." dedi.

"TÜRKİYE GÜÇLENDİ BİZ UYUDUK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye gelişim konusunda büyük adımlar attırdığını itiraf eden Kalenderidis, "Türkiye Doğu Akdeniz'de ve Ege'de güçlenirken, biz izledik" ifadelerini kullandı.

Savas Kalenderidis, "Yunanistan, Türkiye'nin silahlanma konusundaki gelişmelerini iyi izleyemedi. Şu anda hoş olmayan bir durumdayız" diye konuştu.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de güçlenirken, ülkesi Yunanistan'ın izlediğini itiraf Kalenderidis, "Son dönemlerde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi uyuttu. Türk ekonomisi güçlendi. Bunları yaparken biz de uykuya daldık. Silahlanma programlarını ihmal ettik ve şimdi hoş olmayan bir durumdayız. Sonumuz meçhul" ifadelerini kullandı.