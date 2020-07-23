Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi! İşte 2020 YAŞ terfi ve atama kararları | Video

23.07.2020 15:39

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyelerine öğle yemeği verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. Buna göre Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantı, 45 dakika sürdü.

YAŞ kararlarıyla Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi etti.







ERDOĞAN İMZAYI ATTI

YAŞ'ta alınan kararlar şöyle: 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmış, 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiş, halen 226 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 247 olacaktır.