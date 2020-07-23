Bursa'da dehşete düşüren görüntü! "Abi inme silahı var!"

23.07.2020 16:31

Bursa'da trafikte tartıştıkları kişiler tarafından kovalanan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi korku dolu anlar yaşadı. O anlar, otomobilde bulunan bir kişi tarafından anbean kaydedildi. Dehşete düşüren görüntülerde 'Abi inme silahı var' denildiği görülüyor.