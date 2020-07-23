Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya'da görev alacak isimleri açıkladı

23.07.2020 15:10

Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde görev alacak personelleri canlı yayında açıkladı. Erbaş, Ayasofya Camii'nde 3 imam ve 5 müezzinin görev yapacağını açıklayarak, Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- 3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camii'ne atıyoruz, camimizi onlara emanet ediyoruz.

- Ayasofya'da görev alacak 3 imam: Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu.

- Ayasofya'da görev alacak müezzinler: Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş.