Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya'da görev alacak isimleri açıkladı

Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde görev alacak personelleri canlı yayında açıkladı. Erbaş, Ayasofya Camii'nde 3 imam ve 5 müezzinin görev yapacağını açıklayarak, Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde görev alacak personelleri canlı yayında açıkladı. Erbaş, Ayasofya Camii'nde 3 imam ve 5 müezzinin görev yapacağını açıklayarak, Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
- 3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camii'ne atıyoruz, camimizi onlara emanet ediyoruz.
- Ayasofya'da görev alacak 3 imam: Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu.
- Ayasofya'da görev alacak müezzinler: Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş.