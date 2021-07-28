YKS sonuçları son dakika! YKS tercih zamanı ne zaman? Tercihler ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı...

2021 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS tercih zamanı ne zaman? Tercihler ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında YKS sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Öğrenciler 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" üzerinden görüntüleyebilecek. Öte yandan ÖSYM üzerinden YKS puan durumu ve sıralaması gibi verilere de erişilebiliyor. 4 Ağustos tarihinde açıklanması beklenen sınav sonuçları 28 Temmuz'da açıklanınca öğrencilerin heyecanı bir kat daha yükseldi. YKS puanların hesaplanmasının ardından 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite için tercih araştırmaları da beraberinde geldi. İşte ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı... Tıkla öğren...

YKS sonuçları, üniversite sınavına giren milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi BU SABAH sürpriz bir şekilde YKS'nin TYT ve AYT puanlarını erişime açtı. İşte YKS sonuçları 2021 sorgulama ekranı haberimizde... Öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

YKS SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS (ÜNİVERSİTE) TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih süresi, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.



ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. 2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DA AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS kontenjan sayısal verilerinin yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı.

KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 3 bin 372, lisans programlarına 9 bin 997, özel yetenek programlarına 101 olmak üzere toplam 13 bin 470 kontenjan verildi.

Diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise kontenjanlar ön lisans programlarında 80, lisans programlarında 816, özel yetenek programlarında 20 olmak üzere toplam 916 olarak belirlendi.

Bu kapsamda üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 492 bin, lisans programları için 494 bin 132, özel yetenek programları için 28 bin 196, okul birincisi için 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 şeklinde gerçekleşti