Yine bir provokasyon yine Alparslan Kuytul yine istenmeyen görüntüler

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tarikatlar raporunda terör örgütü 'FETÖ’yü savunan' bir grup olarak tanımlanan Alparslan Kuytul’un "Furkancılar" hareketi yeni provokasyonlarına bu kez de Ramazan ayı ve itikafı alet etti. Yeni tip koronavirüs kısıtlamaları kapsamında vakit ve cuma namazları dışında camilerde bulunmak yasak olduğu halde itikafa giren provokatörlere polis ve bekçiler müdahale etti. Bir bekçinin biber gazı sıkması ise sosyal medya tepkiyle karşılandı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde, 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek tam kapanma uygulaması devam ediyor.

Kapanma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından birtakım tedbirler yayınlanırken, vakit ve cuma namazları dışında camilerde bulunmak koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.

RAMAZAN VE İTİKAFI PROVOKASYONLARINA ALET ETTİLER

Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tarikatlar raporunda terör örgütü 'FETÖ'yü savunan' bir grup olarak tanımlanan Alparslan Kuytul'un "Furkancılar" hareketi yeni provokasyonlarına bu kez de Ramazan ayı ve itikafı alet etti.

İTİKAF TARTIŞMASI

Alınan kararlarla rağmen Ramazan ayının son 10 günü gerçekleştirilen itikaf ibadetini provokasyona alet eden Kuytul'un ekibi camilerde itikafa başladı. Gaziantep'te itikafa girenler ise gittikleri camilerde yasak olmasına rağmen polise direndi.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

İtikaf için camiye gelenlerin Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" provokatif sözleri üzerine gelen kişiler olduğu belirlendi. Kuytul'un daha önce de 'suç örgütü kurma' suçundan yargılandığı biliniyor.

"BUYURSUNLAR ENGEL OLSUNLAR"

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, Ramazan'da 'kendini ibadet etmeye adama ve dünya işlerinden uzak durma' anlamına gelen 'itikaf'ı yapacaklarını dile getirip "Buyursunlar engel olsunlar" sözleri söyleyerek koronavirüs tedbirlerini provoke etti.

POLİS UYARDI BEKÇİ GAZ SIKMAYA DEVAM ETTİ

Paylaşılan görüntülerde, bir bekçinin biber gazı sıktığı sırada başka bir polisin biber gazı sıkılmaması için uyarıda bulunduğu, ancak bekçinin ısrarla biber gazı sıkmaya devam ettiği görüldü.

Yaşanan bu görüntüler akıllara Gezi Parkı eylemleri sırasında alana girerek göstericilerin çadırlarını FETÖ'cü polislerden aldığı emirlerle yakan güvenlik güçlerini getirdi.

GEZİ PARKI'NDA 30 MAYIS 2013'TE NE OLMUŞTU? ÇADIRLARI YAKTIRAN FETÖ'CÜ POLİS MÜDÜRÜ CEZA ALDI

Emniyet yetkilileri, göstericilerden parkı tahliye etmesini ve kurulan çadırları kaldırmasını istedi. 30 Mayıs 2013 tarihinde yaşanan arbede sırasında göstericilerin çadırları yakıldı. Saat 08.00 sıralarında çevik kuvvet ekipleri, Gezi Parkı'ndan çekildi, gruplar tekrar alana giriş yapmaya başladı. Çağrılar üzerine, parkta akşam saatlerinde toplananların sayısı 7 bini buldu.

DAHA ÖNCE DE ADANA'DA TERAVİH NAMAZI KILMAYA ÇALIŞMIŞLARDI

Adana Merkez Camisi'nde koronavirüs yasağına uymayarak teravih namazı kılmak isteyen bir grup Furkan Vakfı üyesine polis müdahale etmişti. 40 kişi gözaltına alındı.

"Namaza engel olmazsınız", "Doğu Türkistan olmayacağız" sloganları ile camiye girmek isteyerek teravih namazı kılmak isteyen grubun gözaltına alınmasına tepki gösteren Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, yaşananların ardından yaptığı paylaşımda, "Mesafeyi koruyarak açık alanda namaz kılmak isteyenlere müdahale etmeye ne hakkınız var! Zerre kadar imanı olan bu zulme karşı gelir'" ifadelerini kullandı.

FURKAN VAKFI'NA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 28 kişiden, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Şüphelilerden 6'sı hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı verilirken, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

'Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma' suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve 'hocalar' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.