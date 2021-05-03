Çalışma izni muafiyet teyit belgesi nasıl alınır? E-devlet çalışma izin belgesi sorgulama ekranı! Adım adım muafiyet belgesi alma videosu...

Çalışma izni muafiyet teyit belgesi nasıl alınır? E-devlet çalışma izin belgesi sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Koronavirüs vakalarını azaltmak amacıyla tam kapanma uygulanmaya başlandı ve 29 Nisan 19:00'da başlayarak 17 Mayıs 05:00'e kadar devam edecek. Bunun üzerinden işyerinde çalışma faaliyetleri devam eden vatandaşlar e-devlet üzerinden çalışma izin belgesi almaya çalışıyor. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan canlı yayında aktardı.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL SORGULANIR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "görev belgesi" genelgesine göre; muafiyet kapsamında olanların, e-Devlet üzerinden alacakları belgeyi denetimlerde göstermeleri zorunlu olacak.

Vatandaşlar kendilerine ait şifre ile girdikleri e-Devlet sistemi üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girecek.

Buradaki seçenekler arasından "çalışma muafiyet izin belgesi işlemleri" kısmı seçilerek başvuru onaylanacak. Başvurunun alındığına ve onaylandığına dair SMS ile bilgilendirme yapılacak.

İlgili bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda, bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğu tespit edilecek.

Tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.Başvuruda bulunan çalışanbu belgenin çıktısını alarak işyeri yetkilisine imzalatacak.

E-DEVLET İZİN BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ EKRANINDA PROBLEM OLURSA NELER YAPILACAK?



Başvuru sırasında problem yaşanması durumunda neler yapılacağı açıklandı. Konu ile ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Görev Belgesi Düzenlenmesi Genelgesi'nde yer aldı. İşte genelgedeki o detaylar;"Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1'de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek. e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecek.Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-2'de örneği verilen Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacak.Ayrıca seyahat izin başvuruları, önceden e-Devlette Bakanlığımızca sunulan hizmetlerden olan E-Başvuru Sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden doğrudan erişim sağlanabilecek hale getirildi.Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla Cenaze İzin Hizmeti seyahat izni başvurusundan ayrı olarak doğrudan erişilebilir hale getirildi. Ayrıca cenaze izni için başvuru esnasında vatandaşların elektronik ortamda Ölüm Belgesi yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Başvuru konusunun doğruluğu, Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek."